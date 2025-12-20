Реклама

В США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

В США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами, сообщил глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По ее итогам я проинформировал президента Украины», — подчеркнул он. По его словам, украинская сторона договорилась с Соединенными Штатами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

До этого стало известно, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Как предполагается, в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представит спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

