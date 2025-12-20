Зеленский сделал заявление о мирном соглашении с Россией

Владимир Зеленский заявил, что мирного соглашения с Россией может и не быть

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном мирном соглашении с Россией. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA.

«Мирного соглашения пока нет, его может и не быть», — сказал Зеленский во время выступления в Киеве.

Ранее Зеленский в интервью польскому изданию PAP заявил о нежелании США видеть Киев в НАТО. «Сегодня наше членство в НАТО стало более сложным, потому что сейчас мы не видим поддержки со стороны США, и это, безусловно, является вызовом», — сказал он. Украинский лидер также добавил, что Польша всегда поддерживала страну на пути к ее членству в Евросоюзе и НАТО.