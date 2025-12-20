Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 20 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о мирном соглашении с Россией

Владимир Зеленский заявил, что мирного соглашения с Россией может и не быть
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном мирном соглашении с Россией. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA.

«Мирного соглашения пока нет, его может и не быть», — сказал Зеленский во время выступления в Киеве.

Ранее Зеленский в интервью польскому изданию PAP заявил о нежелании США видеть Киев в НАТО. «Сегодня наше членство в НАТО стало более сложным, потому что сейчас мы не видим поддержки со стороны США, и это, безусловно, является вызовом», — сказал он. Украинский лидер также добавил, что Польша всегда поддерживала страну на пути к ее членству в Евросоюзе и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    План Евросоюза по Украине вызвал возмущение на Западе

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    ВСУ ликвидировали своего же сдавшегося в плен военного

    В Германии 14-летнюю исламистку поселят в контейнер

    Не уснувшие из-за аномального тепла ежи заполонили подмосковные помойки

    В Киеве прокомментировали информацию о подарке Зеленскому от президента Польши

    Зеленский заявил о проблемах с ПВО в одной из областей Украины

    Зеленский сделал заявление о мирном соглашении с Россией

    Зеленский допустил переговоры с участием России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok