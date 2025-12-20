Реклама

02:31, 20 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о нежелании США видеть Украину в НАТО

Зеленский: Вступление Украины в НАТО стало сложным, потому что нет поддержки США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Stephanie Lecocq

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию PAP заявил о нежелании США видеть Киев в НАТО.

«Сегодня наше членство в НАТО стало более сложным, потому что сейчас мы не видим поддержки со стороны США, и это, безусловно, является вызовом», — сказал он. Украинский лидер также добавил, что Польша всегда поддерживала страну на пути к ее членству в Евросоюзе и НАТО.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине. Он призвал союзников по альянсу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО, резко увеличившими расходы на оборону.

До этого Зеленский заявил, что позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики перестанут жить. По его словам, США выступают против членства Киева в альянсе.

