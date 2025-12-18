Реклама

Зеленский порассуждал о смерти не желающих видеть Украину в НАТО политиков

Зеленский: В будущем политики, не желающие видеть Украину в НАТО, могут умереть
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики умрут. О смерти не желающих видеть Киев в альянсе политиков порассуждал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

В ходе брифинга Зеленский заявил, что США выступают против членства Киева в НАТО. При этом, по его словам, эта ситуация может измениться в будущем.

«Возможно, позиция [США] изменится в будущем. Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает», — заявил украинский лидер.

В ходе брифинга Зеленский также заявил, что экс-президент США Джо Байден предупреждал украинское руководство о невозможности членства Киева в НАТО задолго до начала специальной военной операции. Украинский президент отметил, что американские чиновники отвечали улыбкой на его вопросы о возможности вступления Украины в альянс.

