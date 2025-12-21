Реклама

08:05, 21 декабря 2025Мир

Дмитриев похвалил главу нацразведки США

Дмитриев похвалил Габбард за разоблачение глубинного государства
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специальный представитель президента России генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил главу национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение так называемого глубинного государства. Соответствующий пост появился на странице политика в социальной сети X.

«Тулси Габбард великолепна (...) и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», — написал Дмитриев.

Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией.

