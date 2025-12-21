Дмитриев похвалил Габбард за разоблачение глубинного государства

Специальный представитель президента России генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил главу национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение так называемого глубинного государства. Соответствующий пост появился на странице политика в социальной сети X.

«Тулси Габбард великолепна (...) и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», — написал Дмитриев.

Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией.