05:40, 21 декабря 2025Мир

В США признали необходимость мира с Россией

Директор Нацразведки Габбард: Нельзя допустить военный конфликт между США и РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией. На это указала директор Нацразведки США Тулси Габбард, выступая на конференции в штате Аризона, трансляцию вела медиакомпания RSBN.

«Президент Трамп неустанно работает над заключением мирной сделки, которая положит конец войне России и Украины, его команда прямо сейчас ведет переговоры», — отметила политик.

Однако, когда власти достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с РФ, возмутилась Габбард.

Ранее Тулси Габбард назвала ложью статью агентства Reuters о том, что, по данным разведки США, в планах президента России Владимира Путина захватить всю Украину. Политик сочла данную информацию пропагандой.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что статья The Wall Street Journal (WSJ) о якобы влиянии России на участие спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса является фейком.

