01:15, 21 декабря 2025Мир

В США назвали ложью и пропагандой слухи о планах России захватить всю Украину

Габбард: Слухи о планах РФ захватить всю Украину являются ложью и пропагандой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Директор нацразведки США Тулси Габбард назвала ложью статью Reuters о том, что, по данным разведки США, в планах президента России Владимира Путина захватить всю Украину. Об этом она написала в социальной сети X.

Габбард сочла данную информацию пропагандой. По ее словам, агентство осознанно действует в интересах «поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия» президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Она обвинила авторов статьи в стремлении заставить людей поддерживать эскалацию конфликта. Она добавила, что это является целью НАТО и ЕС, чтобы втянуть США в войну с Россией.

Ранее агентство Reuters сообщило, что отчеты американской разведки не совпадают с заявлениями президента России Владимира Путина, что РФ не угрожает Европе. По данным издания, шесть источников раскрыли данные, что разведчики из США с начала проведения спецоперации предупреждают о якобы планах Путина «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР».

