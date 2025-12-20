Реклама

Раскрыты подозрения американской разведки по поводу планов России на Украину

Reuters: Разведка США подозревает Россию в желании захватить земли бывшего СССР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Отчеты американской разведки не совпадают с заявлениями президента России Владимира Путина, что РФ не угрожает Европе. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Агентство уточняет, что в своих подозрениях относительно планов Москвы с американскими коллегами согласны службы безопасности Британии и других европейских государств.

Шесть источников раскрыли данные, что разведчики из США с начала проведения спецоперации предупреждают о якобы планах Путина «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР». Последний из отчетов по этой теме американские специалисты подготовили в сентябре 2025 года.

«Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего», — подчеркнул член комитета палаты представителей по разведке от демократов Майкл Куигли. По его словам, такое убеждение разделяют в Польше. Страны Прибалтики в целом полагают, что «станут первыми».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский лидер стремится реализовать «историческую идею о возвращении влияния Москвы на Украину». Более того, Рютте допустил, что эта идея о влиянии РФ распространится на всю территорию бывшего СССР.

