23:53, 17 декабря 2025Мир

Рютте раскрыл планы Путина относительно территорий бывшего СССР

Рютте: Путин стремится вернуть влияние Москвы на всю территорию бывшего СССР
Александра Синицына
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл планы президента России Владимира Путина в отношении Украины. Об этом он рассказал в интервью радио «Би-би-си» (BBC).

По словам генсека альянса, российский лидер стремится реализовать «историческую идею о возвращении влияния Москвы на Украину». Более того, Рютте допустил, что эта идея о влиянии РФ распространится на всю территорию бывшего СССР.

До этого Рютте заявил, что Россия может превзойти НАТО по силе уже через несколько лет. Это случится, если страны — члены военно-политического блока не выполнят обязательство о трате 5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

    Рютте раскрыл планы Путина относительно территорий бывшего СССР

