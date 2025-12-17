Реклама

23:33, 17 декабря 2025Мир

Россия превзойдет НАТО по силе при одном условии

Александра Синицына
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия может превзойти НАТО по силе уже через несколько лет. Это случится при одном условии, об этом рассказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью радио «Би-би-си» (BBC).

По его словам, РФ станет сильнее Североатлантического альянса, если страны — члены военно-политического блока не выполнят обязательство о трате 5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

Ранее сообщалось, что Германия одобрила рекордный пакет оборонных закупок — на сумму более 50 миллиардов евро. «Мы выполняем свои обязательства перед НАТО и берем на себя ответственность за безопасность и мир в Европе», — отметили в бундестаге.

