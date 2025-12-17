Реклама

20:41, 17 декабря 2025Мир

Германия одобрила рекордный пакет оборонных закупок

Euroactiv: Комитет бундестага одобрил пакет оборонных закупок на 50 млрд евро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бюджетный комитет бундестага одобрил рекордный для страны пакет военных заказов для министерства обороны на сумму более 50 миллиардов евро. Об этом сообщает Euroactiv.

«Мы посылаем сигнал Североатлантическому альянсу и нашим партнерам: Германия лидирует. Мы выполняем свои обязательства перед НАТО и берем на себя ответственность за безопасность и мир в Европе», — говорится в заявлении оборонного ведомства республики.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, решение позволит правительству и парламенту выполнить «амбициозные обязательства» в сфере обороны.

9 декабря стало известно, что Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро.

Отмечается, что 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.

