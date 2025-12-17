Германия одобрила рекордный пакет оборонных закупок

Бюджетный комитет бундестага одобрил рекордный для страны пакет военных заказов для министерства обороны на сумму более 50 миллиардов евро. Об этом сообщает Euroactiv.
«Мы посылаем сигнал Североатлантическому альянсу и нашим партнерам: Германия лидирует. Мы выполняем свои обязательства перед НАТО и берем на себя ответственность за безопасность и мир в Европе», — говорится в заявлении оборонного ведомства республики.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, решение позволит правительству и парламенту выполнить «амбициозные обязательства» в сфере обороны.
9 декабря стало известно, что Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро.
Отмечается, что 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.