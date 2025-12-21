Дмитриев ответил на слухи о стремлении России склонить Уиткоффа на свою сторону

Статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы влиянии России на участие спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в переговороном процессе по урегулированию украинского кризиса и стремлении страны склонить его на свою сторону является фейком. Эти слухи ложные, об этом заявил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

По данным издания, Москва намеревалась привлечь именно Уиткоффа к мирному процессу, ради этого ему якобы предложили обменять экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. Кроме того, в статье указано, что Уиткоффа попросили приехать в Россию без сопровождения.

«Еще один удар фейком WSJ по миру. <...> Россия не предлагала обмен Фогеля (инициировали его США). Россия никогда не просила Уиткоффа путешествовать в одиночку (всегда с американской охраной). Ни икры, ни подарков», — подчеркнул Дмитриев.

По словам спецпредставителя президента РФ, такие публикации с «отчаянными нападками» на миротворцев говорят о том, что мир приближается, из-за чего ряд западных стран стремится подорвать мирные дискуссии. Однако, считает Дмитриев, они возымеют обратный эффект и укрепят общую решимость поддерживать мир и безопасность.

Также Дмитриев охарактеризовал Уиткоффа как великого миротворца. «У поджигателей войны большие медиабюджеты и низкая мораль. Позор WSJ», — заключил он.