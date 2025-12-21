Реклама

Уроженка Дагестана необычным способом защитила дом в Лос-Анджелесе от воров

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Уроженка Дагестана необычным способом защитила дом в Лос-Анджелесе от воров — она на скорости протаранила машину преступников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как сообщили авторы портала, женщина разговаривала по телефону с матерью, которая осталась дома с внуками, и услышала в трубке ее испуганные крики. Из-за этого она поехала к дому, подъезжая увидела припаркованную у дома машину и врезалась в нее.

После этого грабители сбежали, а в их машине нашли отмычки, рации и автомобильные номера.

Ранее на видео сняли добывающую биткоины дагестанскую «Газель».

