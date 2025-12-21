В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

Песков рассказал о вопросах на прямой линии, которые не понравились Путину

Некоторые вопросы, заданные в рамках программы «Итоги года», не понравились президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное — журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что оценивать итоги прямой линии и пресс-конференции должны граждане, для которых и проводится данное мероприятие. Сам же Путин, по словам Пескова, не любит оценивать результаты проведенной работы.

Ранее Кремль пообещал сообщить, будет ли Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством.