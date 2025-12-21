Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 21 декабря 2025Россия

В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

Песков рассказал о вопросах на прямой линии, которые не понравились Путину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Некоторые вопросы, заданные в рамках программы «Итоги года», не понравились президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное — журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что оценивать итоги прямой линии и пресс-конференции должны граждане, для которых и проводится данное мероприятие. Сам же Путин, по словам Пескова, не любит оценивать результаты проведенной работы.

Ранее Кремль пообещал сообщить, будет ли Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о признаках подготовки ВСУ мощной атаки на Россию

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Европе дали один совет по Украине

    В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

    Раскрыта стоимость выступления Лепса перед Новым годом

    Назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России депутат объяснился

    Продажи масок с Долиной выросли в шесть раз за два месяца

    В Госдуме назвали говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России

    Россия нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok