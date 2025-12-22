Аналитики назвали арест акций Google во Франции формированием устойчивой практики в мире

Иван Каменев: Россия показала — спорить с IT-гигантами не страшно

Прецеденты арестов акций во Франции и ЮАР показывают, что крупный международный бизнес больше не находится вне досягаемости национальных судебных систем, и даже компаниям уровня Google стоит внимательнее подходить к соблюдению местного законодательства. Так эксперт РОЦИТ Никита Куликов прокомментировал временный арест активов Alphabet-компании во Франции на сумму около 110 миллионов евро по заявлению администратора обанкротившейся российской «дочки» Google.

«Если раньше подобные решения были единичными, то сейчас мы видим формирование устойчивой практики, при которой дела против Google перестают быть сугубо локальными и начинают признаваться за пределами одной юрисдикции. Это принципиально меняет баланс сил в спорах с IT-гигантами», — отметил эксперт.

По мнению Куликова, фактически, принимая подобные решения, иностранные государства легитимизируют и свои решения относительно IT-гигантов, ведь тот же Google уже неоднократно штрафовался в юрисдикции ЕС, и каждое новое такое решение создает для этих стран правоприменительную практику и прецеденты, на которые их же судебные системы будут основываться в будущем для принятия своих решений. И тут можно сказать, что российские судебные решения оказались в нужном месте в нужное время.

Для других стран и компаний подобные прецеденты — хороший ориентир, считает ведущий «Соловьев LIVE», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев.

«Россия смогла показать, что защищать свои интересы в спорах с IT-гигантами не страшно и не бесполезно и вполне можно добиться успеха, если быть настойчивым и иметь твердые юридические основания. И чем больше будет таких дел, тем быстрее рынок привыкнет к тому, что правила одинаковы для всех», — подчеркнул эксперт.

Во Франции был наложен обеспечительный арест на 100 процентов акций и дебиторскую задолженность французского подразделения Google (Google France) по иску российского ООО «Гугл» в рамках дела о банкротстве, чтобы предотвратить вывод активов и защитить интересы кредиторов, особенно после оспаривания крупных дивидендных выплат материнской компании. Арест затрагивает акции, принадлежащие Google International, и был инициирован по решениям арбитражных судов Москвы, признавших выплату дивидендов в 2021 году незаконной, следует из документов. Пристав действует на основании трех российских арбитражных решений 2024-2025 годов, а Google имеет право оспорить временный арест.

