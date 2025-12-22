Реклама

Экономика
18:01, 22 декабря 2025Экономика

Экс-жена Успенского оценила памятник Чебурашке в российском городе

Экс-жена Успенского Филина одобрила памятник Чебурашке в Екатеринбурге
Александра Качан (Редактор)

Кадр: мультфильм «Чебурашка»

Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина одобрила идею установить памятник Чебурашке и Гене в Екатеринбурге. Об этом пишет RTVI.

Филина отметила, что такой проект никогда не утратит актуальность. Она призналась, что герои знаменитого мультфильма — ее любимые персонажи. «Прекрасно. Больше я ничего сказать не могу, здорово», — заключила телеведущая.

Автором макета выступил Марат Гиндуллин. Памятник выполнят из бронзы, его стоимость составит не менее трех миллионов рублей. Место для установки пока не определили.

В Саратове снесли памятник жертвам домашнего насилия, также известный как «памятник картошке фри». Власти города не объяснили, почему приняли такое решение.

