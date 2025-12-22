Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 22 декабря 2025Бывший СССР

Офис Зеленского зачистили от советников Ермака

Советников Ермака уволили из офиса президента Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Советников бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака уволили с занимаемых должностей в администрации главы государства. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — говорится в заявлении.

Как отметили журналисты, при этом перечень отправленных в отставку сотрудников опубликован не был. Известно, что по состоянию на декабрь 2024 года соответствующий пост занимали девять человек: четыре штатных советника — Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко и пять внештатных — Сергей Лещенко, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Дарья Заривная. Последняя уволилась летом 2025 года.

Андрей Ермак подал в отставку в конце ноября. Этому предшествовали проведенные у него обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok