Офис Зеленского зачистили от советников Ермака

Советников Ермака уволили из офиса президента Украины

Советников бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака уволили с занимаемых должностей в администрации главы государства. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

«В связи с увольнением руководителя офиса президента Украины лица, находившиеся на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — говорится в заявлении.

Как отметили журналисты, при этом перечень отправленных в отставку сотрудников опубликован не был. Известно, что по состоянию на декабрь 2024 года соответствующий пост занимали девять человек: четыре штатных советника — Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко и пять внештатных — Сергей Лещенко, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Дарья Заривная. Последняя уволилась летом 2025 года.

Андрей Ермак подал в отставку в конце ноября. Этому предшествовали проведенные у него обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.