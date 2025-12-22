Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 22 декабря 2025Россия

Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

Песков: Путину доложили о взрыве машины генерал-лейтенанта Сарварова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Утром 22 декабря Сарваров получил смертельные ранения при взрыве автомобиля в Москве. Следствием отрабатываются различные версии преступления, одна из них связана с деятельностью украинских спецслужб.

Путину моментально доложили о случившемся, подчеркнул Песков.

Тем временем на взрыв автомобиля генерала отреагировали в Госдуме. Заместитель председателя оборонного комитета Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил о необходимости признать Украину террористической организацией. Случившееся парламентарий связал с переговорами по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель подрыва машины генерал-лейтенанта в Москве

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

    Роднина заявила о психологических проблемах у Петросян

    Ветеран «Альфы» увидел иностранный почерк в расправе над российским генералом Сарваровым

    Россияне пожаловались на проблемы в работе WhatsApp

    Москвичам анонсировали предновогоднюю оттепель

    Президент Финляндии высказался о заключении мира по Украине

    На берег вынесло ядовитые «пальцы мертвеца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok