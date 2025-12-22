Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

Песков: Путину доложили о взрыве машины генерал-лейтенанта Сарварова

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Утром 22 декабря Сарваров получил смертельные ранения при взрыве автомобиля в Москве. Следствием отрабатываются различные версии преступления, одна из них связана с деятельностью украинских спецслужб.

Путину моментально доложили о случившемся, подчеркнул Песков.

Тем временем на взрыв автомобиля генерала отреагировали в Госдуме. Заместитель председателя оборонного комитета Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил о необходимости признать Украину террористической организацией. Случившееся парламентарий связал с переговорами по Украине.