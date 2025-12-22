Реклама

14:44, 22 декабря 2025

Российские войска ликвидировали двух наемников США

Newsweek: ВС России ликвидировали двух американских наемников
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ликвидировали двух граждан США, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Newsweek.

«Согласно сообщениям из аккаунтов, предположительно принадлежащих разведывательной службе Украины, Тай Уингейт Джонс и Брайан Захерл служили в составе международных сил под командованием военной разведки Главного управления Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что смерть наемников из США независимо друг от друга подтвердили их родственники в социальных сетях.

Ранее стало известно об отказе иностранных наемников подчиняться распоряжениям командира ВСУ. Отмечается, что инцидент произошел в 47-й механизированной бригаде украинских войск, командир которой — Максим Данильчук — стал известен тем, что подарил шеврон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

