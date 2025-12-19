Реклама

08:44, 19 декабря 2025Бывший СССР

Иностранные наемники отказались подчиняться распоряжениям командира ВСУ

«РИА Новости»: Наемники отказываются подчиняться командиру 47-й бригады ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Иностранные наемники перестали подчиняться распоряжениям командира 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Данильчука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах России.

«Данильчук потерял контроль (...). Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах», — говорится в публикации.

Сообщается, что 26-летний подполковник Максим Данильчук был назначен 47-й бригады ВСУ в сентябре 2025 года. Военный стал известен тем, что подарил шеврон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники начнут покидать ВСУ, если начнется массовый перевод в штурмовые части. Политик усомнился, что подобное решение командования ВСУ повысит боеспособность войск. Он также напомнил, что иностранные наемники могут разорвать контракт в любой момент.

