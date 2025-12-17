ВСУ предупредили о массовом уходе иностранных наемников по одной причине

Иностранные наемники могут начать покидать ряды украинской армии в случае массового перевода в штурмовые части после ликвидации интернациональных легионов. Такое развитие событий допустил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.
Он усомнился в том, что массовый перевод иностранных бойцов в штурмовые части будет эффективным решением и сможет повысить боеспособность войск.
«Скорее, наоборот, приведет к уходу иностранцев и еще большему кадровому кризису. Это попытка решить системную проблему тактическими мерами, которая, как показывает практика, результата не дает», — указал он.
Сальдо напомнил, что иностранные военнослужащие вправе разорвать контракт в любой момент.
Ранее украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на Генштаб сообщила, что до конца года на Украине намерены расформировать все интернациональные легионы. В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) реформу назвали «эволюционным процессом».