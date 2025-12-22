Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 22 декабря 2025Экономика

В аварийном жилом доме в российском городе рухнул потолок

В аварийном жилом доме в Соликамске частично рухнул потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В аварийном жилом доме в Соликамске частично рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии российского города.

Согласно информации администрации, инцидент произошел в старой деревянной двухэтажке, расположенной по адресу улица Культуры, 24. Ранее здание признали аварийным.

Причиной обрушения штукатурки приехавшие на место специалисты назвали длительную протечку кровли. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал. Жильцам дома предложили временное жилье.

Ранее стало известно, что в одном из домов Красноярска под весом рабочего обрушился потолок. В результате обломками конструкций завалило двери квартир, тем самым заблокировав жильцов внутри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван возможный мотив подрыва российского генерала Фанила Сарварова

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Состояние богатейшего человека приблизилось к 750 миллиардам долларов

    В России отреагировали на готовность стран ЕС отправить войска на Украину

    Раскрыт гонорар Долиной за выступление

    В ЕК отказались подтверждать представительство Каллас в случае контактов с Россией

    В МИД России высказались о заявлениях США по ядерным испытаниям

    Раскрыта причина отсутствия охраны у подорванного в Москве главы управления Генштаба

    В аварийном жилом доме в российском городе рухнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok