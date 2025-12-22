В аварийном жилом доме в российском городе рухнул потолок

В аварийном жилом доме в Соликамске частично рухнул потолок

В аварийном жилом доме в Соликамске частично рухнул потолок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии российского города.

Согласно информации администрации, инцидент произошел в старой деревянной двухэтажке, расположенной по адресу улица Культуры, 24. Ранее здание признали аварийным.

Причиной обрушения штукатурки приехавшие на место специалисты назвали длительную протечку кровли. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал. Жильцам дома предложили временное жилье.

Ранее стало известно, что в одном из домов Красноярска под весом рабочего обрушился потолок. В результате обломками конструкций завалило двери квартир, тем самым заблокировав жильцов внутри.