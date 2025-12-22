В Госдуме словами «они ответят» отреагировали на смерть генерала Сарварова

Картаполов отреагировал на смерть Сарварова словами «это спецслужбы Украины»

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов отреагировал на смерть генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Его слова приводит Daily Storm.

Утром 22 декабря Сарваров получил смертельные ранения при взрыве автомобиля в Москве. Следствием отрабатываются несколько версий преступления.

«Без сомнения, это теракт. Его организовала служба безопасности или служба разведки Украины. Это еще одно преступление, за которое им придется отвечать. И они ответят», — сказал Картаполов.

Также глава комитета прокомментировал то, что был взорван, вероятно, личный автомобиль Сарварова. Генерал не мог постоянно пользоваться служебной машиной, в частности, для поездок по личным нуждам, напомнил Картаполов.

Тем временем в России увидели иностранный почерк в расправе над генерал-лейтенантом Сарваровым. Такое мнение высказал почетный президент международной ассоциации «Альфа» ветеран спецподразделения Сергей Гончаров.