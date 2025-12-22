Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:59, 22 декабря 2025

Ветеран «Альфы» увидел иностранный почерк в расправе над российским генералом Сарваровым

В «Альфе» призвали к жесткому ответу Украине на убийство генерала Сарварова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Почетный президент международной ассоциации «Альфа» ветеран спецподразделения Сергей Гончаров увидел украинский почерк в расправе над генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам Гончарова, при подрыве генерал-лейтенанта взрывное устройство было заложено под днище автомобиля, как при покушениях на Дарью Дугину и экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Ветеран понадеялся, что следствие разберется в обстоятельствах теракта и выйдет на агентуру противника. Он призвал к жесткому ответу на подрывы автомобилей и расправы над высокопоставленными российскими чиновниками.

Гончаров отметил, что российским вооруженным силам пора задуматься о приоритетных ударах не только по энергетическим объектам Украины, но и по зданиям, где размещены украинские спецслужбы.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Позже официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что погибший генерал-лейтенант Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

