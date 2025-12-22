В Польше сделали резкое заявление о кредите для Украины

Экс-премьер Польши Миллер: ЕС не сделал выводов из кредитования Украины

Решение Европейского союза (ЕС) выдать Украине кредит в 90 миллиардов евро указывает на то, что объединение не сделало выводов из кредитования Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает Polsat TV.

«Я надеялся, что Евросоюз сделает какие-то выводы из истории прошлых кредитований. И что мы узнаем? Что предоставляется кредит в 90 миллиардов евро, но без механизма контроля за расходами этих средств», — подчеркнул Миллер.

Экс-премьер добавил, что Евросоюзу следует поинтересоваться, на что конкретно будут потрачены выделенные средства. По его словам, ситуация может завершиться так же, как в случае «большой коррупционной аферы».

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС решили вопрос по выпуску общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Его цель — обеспечить финансирование нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.