Мир
20:53, 22 декабря 2025Мир

В стране ЕС отказались от обвинений против России в полетах дронов

Reuters: В Италии отказались от подозрений в полетах российских БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Итальянская прокуратура пришла к выводу, что подозрения в полетах российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над исследовательским центром Еврокомиссии (ЕК) в Испре оказались ошибочными, и попросила закрыть дело. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Миланские прокуроры установили, что 21 предполагаемый пролет в период с марта по май 2025 года на самом деле был вызван помехами от частного усилителя сигнала GSM мобильной связи», — сказано в сообщении.

Расследование по подозрению в политическом или военном шпионаже после сообщений о нескольких случаях пролета неопознанных дронов над научным центром ЕК было запущено в конце марта. Сообщается, что теперь окончательное решение по делу должен принять судья Миланского суда.

Ранее посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы гитлеровской Германии для запугивания европейского обывателя российской «угрозой».

