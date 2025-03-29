Посол РФ в Италии заявил о попытке запугать европейцев российской угрозой

Посол РФ Парамонов заявил о пропагандистских приемах гитлеровской Германии в ЕС

В Европейском союзе (ЕС) взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал недавний видеоролик с участием комиссара ЕС по кризисному управлению Аджи Лябиб, в котором европейцев призвали собрать «экстренный чемоданчик» на случай войны или стихийного бедствия.

«Руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы гитлеровской Германии для запугивания европейского обывателя российской "угрозой". Запущен тезис, что Россия хочет и может напасть на Европу!» — высказался посол.

Дипломат добавил, что ЕС рассказывает жителям об исходящей от России «экзистенциальной угрозе», которую якобы можно победить разрушением государственности РФ.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил, что атмосфера в ЕС по уровню ненависти к России напоминает времена нацистов.