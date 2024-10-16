Евродепутат от Словакии заявил о росте русофобии на Западе

Евродепутат от Словакии Блага: русофобия на Западе продолжает расти

Атмосфера в Европейском союзе (ЕС) по уровню ненависти к России напоминает времена нацистов, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, русофобия на Западе продолжает расти. По его мнению, атмосфера как в ЕП, так и в государствах-членах Евросоюза иногда напоминает времена нацистов в 1930-е и 1940-е годы.

«Я вижу такую же ненависть к России. Я вижу такое же разжигание войны», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом. По словам политика, военным способом этот конфликт не решить, но он не закончится, пока США поддерживают Украину. Также Фицо отметил, что русофобская риторика, которой придерживается Запад, не работает.