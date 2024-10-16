Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 16 октября 2024Мир

Евродепутат от Словакии заявил о росте русофобии на Западе

Евродепутат от Словакии Блага: русофобия на Западе продолжает расти

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Атмосфера в Европейском союзе (ЕС) по уровню ненависти к России напоминает времена нацистов, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, русофобия на Западе продолжает расти. По его мнению, атмосфера как в ЕП, так и в государствах-членах Евросоюза иногда напоминает времена нацистов в 1930-е и 1940-е годы.

«Я вижу такую же ненависть к России. Я вижу такое же разжигание войны», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом. По словам политика, военным способом этот конфликт не решить, но он не закончится, пока США поддерживают Украину. Также Фицо отметил, что русофобская риторика, которой придерживается Запад, не работает.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина не дождется». В офисе Зеленского признали, что Запад не готов открыть второй фронт против России

      Названо самое уязвимое место в обороне ВСУ

      Сексолог оценила безопасность велосипедов для эрекции

      Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН

      Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

      Раскрыты сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

      В Приморье возбудили дело после кражи денег у матери погибшего участника СВО

      Илона Маска обвинили в плагиате

      Россиянам дали совет насчет путешествий в новогодние праздники

      Капитан объяснил долгие поиски лодки в Охотском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше