Юная россиянка заразилась редким паразитом после укуса комара

Девочка из Мариуполя заразилась способным мигрировать по телу редким паразитом

Школьница из Мариуполя заразилась редким паразитом, который может блуждать по всему телу, его извлекли из тела пациентки. Об этом сообщает в Telegram «Mash на Донбассе».

Во время отдыха в Краснодарском крае 15-летнюю девочку укусил комар. Через три месяца личинка, которую он занес в кровь, выросла в 15-сантиметрового червя. Он расположился возле глаза. Несовершеннолетняя обратилась к офтальмологу, ей поставили диагноз — дирофиляриоз. Юную пациентку направили в Мариупольскую больницу интенсивного лечения.

Способного мигрировать паразита извлекли, когда он находился возле предплечья. Операция прошла удачно, девочку уже выписали.

Ранее в Москве у 14-летней девочки нашли кисты паразитических червей в печени. Операция прошла успешно, в ходе вмешательства личинки паразитов были уничтожены, затем их твердые оболочки извлекли из печени.