Из жизни
21:37, 22 декабря 2025Из жизни

Юная россиянка заразилась редким паразитом после укуса комара

Девочка из Мариуполя заразилась способным мигрировать по телу редким паразитом
Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Школьница из Мариуполя заразилась редким паразитом, который может блуждать по всему телу, его извлекли из тела пациентки. Об этом сообщает в Telegram «Mash на Донбассе».

Во время отдыха в Краснодарском крае 15-летнюю девочку укусил комар. Через три месяца личинка, которую он занес в кровь, выросла в 15-сантиметрового червя. Он расположился возле глаза. Несовершеннолетняя обратилась к офтальмологу, ей поставили диагноз — дирофиляриоз. Юную пациентку направили в Мариупольскую больницу интенсивного лечения.

Способного мигрировать паразита извлекли, когда он находился возле предплечья. Операция прошла удачно, девочку уже выписали.

Ранее в Москве у 14-летней девочки нашли кисты паразитических червей в печени. Операция прошла успешно, в ходе вмешательства личинки паразитов были уничтожены, затем их твердые оболочки извлекли из печени.

