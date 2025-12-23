Реклама

Россия
00:05, 23 декабря 2025Россия

23 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Johannes Kroemer / Getty Images

23 декабря в России отмечается День дальней авиации ВКС, а в мире — День сноубординга и День снежных ангелов. Свой день рождения отмечают экс-первая леди Франции Карла Бруни и писательница Донна Тартт. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День дальней авиации ВКС России

Фото: Public domain / Wikipedia

Днем создания российской дальней авиации принято считать 23 декабря 1914 года, когда император Николай II утвердил решение о формировании первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков. На самолете «Илья Муромец», созданном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности.

Праздники в мире

Всемирный день сноубординга

В 1960-х годах американец Шерман Поппен создал прототип современного сноуборда из двух склеенных лыж. Свое изобретение он назвал «снерфер» (от английского snurfer: snow — «снег» и surf — «серф»). Изначально на доске не было креплений, и наезднику приходилось держаться за специальную веревку, привязанную к носу снаряда. Тем не менее, пройдя ряд модификаций, сноуборд быстро завоевал популярность по всему миру.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Праздник человеческого света

Праздник появился в начале нулевых по инициативе гуманистов из Нью-Джерси как альтернатива религиозным торжествам — Рождеству, Хануке и другим, которые отмечаются в декабре. Важно отметить, что организаторы не выступают против религии и верований, а, наоборот, отстаивают право человека на свободу вероисповедания. Также праздник человеческого света пропагандирует свободу самовыражения независимо от социального статуса и национальности.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 декабря

  • День Ростехнадзора;
  • День снежных ангелов;
  • Пьяный вечер в Канаде;
  • Ночь редиса в Мексике.

Какой церковный праздник 23 декабря

День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа

Согласно преданию, мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру при императоре Максимиане в IV веке.

Мину император отправил в Александрию для усмирения конфликтов между язычниками и христианами. Примирив враждующих, святой открыто объявил себя христианином. Тогда правитель послал в город епарха Ермогена, который предал Мину истязаниям. Однако, увидев чудеса мученика, он сам уверовал в Христа, принял крещение и стал проповедовать. Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию с войском и жестоко расправился со святыми. На следующий день лишенные жизни мученики предстали перед ним живыми. Видя такое чудо, александрийский вельможа Евграф открыто уверовал в Христа, за что тут же был рассечен на части. Мину и Ермогена также казнили повторно.

Фото: Ghirlandajo / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 23 декабря

  • День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского;
  • День памяти мученика Гемелла Пафлагонянина;
  • День памяти преподобного Фомы Дефуркина, игумена.

Приметы на 23 декабря

В народе 23 декабря называли Мининым днем. На Руси в это время произносили заговоры и молили святого Мину об избавлении от Полуночницы, которая наводит бессонницу и пугает по ночам.

  • Ясное небо без облаков предвещает похолодание.
  • Луна вышла красная — к ветру.
  • Ветер разносит сухой снег — к засухе летом.

Кто родился 23 декабря

Карл Брюллов (1799–1852)

Фото: Public domain / Wikipedia

Русский живописец и рисовальщик, наиболее известный представитель художественной династии Брюлловых. Считается одним из главных художников позднего русского классицизма. Брюллов — автор монументального исторического полотна «Последний день Помпеи», в числе других известных работ — «Итальянский полдень», «Всадница», «Христос во гробе».

Владимир Немирович-Данченко (1858–1943)

Русский и советский режиссер, драматург и педагог, основатель Московского Художественного театра вместе с Константином Станиславским. Владимира Немировича-Данченко считают реформатором отечественного театра и одним из создателей новой актерской школы, призванной освободить артистов от театральных штампов и сделать их игру более естественной, приближенной к реальной жизни.

Кто еще родился 23 декабря

  • Карла Бруни (58 лет) — экс-первая леди Франции, топ-модель;
  • Донна Тартт (62 года) — американская писательница;
  • Лев Дуров (1931–2015) — советский и российский актер;
  • Чет Бейкер (1929–1988) — американский джазовый музыкант.

