23 декабря в России отмечается День дальней авиации ВКС, а в мире — День сноубординга и День снежных ангелов. Свой день рождения отмечают экс-первая леди Франции Карла Бруни и писательница Донна Тартт. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День дальней авиации ВКС России
Днем создания российской дальней авиации принято считать 23 декабря 1914 года, когда император Николай II утвердил решение о формировании первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков. На самолете «Илья Муромец», созданном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности.
Праздники в мире
Всемирный день сноубординга
В 1960-х годах американец Шерман Поппен создал прототип современного сноуборда из двух склеенных лыж. Свое изобретение он назвал «снерфер» (от английского snurfer: snow — «снег» и surf — «серф»). Изначально на доске не было креплений, и наезднику приходилось держаться за специальную веревку, привязанную к носу снаряда. Тем не менее, пройдя ряд модификаций, сноуборд быстро завоевал популярность по всему миру.
Праздник человеческого света
Праздник появился в начале нулевых по инициативе гуманистов из Нью-Джерси как альтернатива религиозным торжествам — Рождеству, Хануке и другим, которые отмечаются в декабре. Важно отметить, что организаторы не выступают против религии и верований, а, наоборот, отстаивают право человека на свободу вероисповедания. Также праздник человеческого света пропагандирует свободу самовыражения независимо от социального статуса и национальности.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 декабря
- День Ростехнадзора;
- День снежных ангелов;
- Пьяный вечер в Канаде;
- Ночь редиса в Мексике.
Какой церковный праздник 23 декабря
День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа
Согласно преданию, мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру при императоре Максимиане в IV веке.
Мину император отправил в Александрию для усмирения конфликтов между язычниками и христианами. Примирив враждующих, святой открыто объявил себя христианином. Тогда правитель послал в город епарха Ермогена, который предал Мину истязаниям. Однако, увидев чудеса мученика, он сам уверовал в Христа, принял крещение и стал проповедовать. Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию с войском и жестоко расправился со святыми. На следующий день лишенные жизни мученики предстали перед ним живыми. Видя такое чудо, александрийский вельможа Евграф открыто уверовал в Христа, за что тут же был рассечен на части. Мину и Ермогена также казнили повторно.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 декабря
- День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского;
- День памяти мученика Гемелла Пафлагонянина;
- День памяти преподобного Фомы Дефуркина, игумена.
Приметы на 23 декабря
В народе 23 декабря называли Мининым днем. На Руси в это время произносили заговоры и молили святого Мину об избавлении от Полуночницы, которая наводит бессонницу и пугает по ночам.
- Ясное небо без облаков предвещает похолодание.
- Луна вышла красная — к ветру.
- Ветер разносит сухой снег — к засухе летом.
Кто родился 23 декабря
Карл Брюллов (1799–1852)
Русский живописец и рисовальщик, наиболее известный представитель художественной династии Брюлловых. Считается одним из главных художников позднего русского классицизма. Брюллов — автор монументального исторического полотна «Последний день Помпеи», в числе других известных работ — «Итальянский полдень», «Всадница», «Христос во гробе».
Владимир Немирович-Данченко (1858–1943)
Русский и советский режиссер, драматург и педагог, основатель Московского Художественного театра вместе с Константином Станиславским. Владимира Немировича-Данченко считают реформатором отечественного театра и одним из создателей новой актерской школы, призванной освободить артистов от театральных штампов и сделать их игру более естественной, приближенной к реальной жизни.
Кто еще родился 23 декабря
- Карла Бруни (58 лет) — экс-первая леди Франции, топ-модель;
- Донна Тартт (62 года) — американская писательница;
- Лев Дуров (1931–2015) — советский и российский актер;
- Чет Бейкер (1929–1988) — американский джазовый музыкант.