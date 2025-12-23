Реклама

Экономика
13:54, 23 декабря 2025Экономика

Проблемы производителей шотландского виски объяснили пошлинами Трампа

FT: Из-за пошлин США пришлось сокращать производство шотландского виски
Дмитрий Воронин
СюжетПошлины США

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины и снижение спроса спровоцировали переизбыток шотландского виски на рынке, приведя к проблемам у его производителей. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как следует из публикации, спад мировых продаж виски, составивший в первом полугодии 2,5 процента, стал причиной образования переизбытка не проданной продукции, вынудившего приостановить или снизить производство на местах.

«Они значительно сократили производство из-за неопределенности, в основном вызванной американскими пошлинами», — объяснила заместитель первого министра Шотландии Кейт Форбс, говоря о ситуации на винокурнях. В частности, на предприятиях одного из крупнейших производителей алкоголя Diageo работа теперь ведется не семь, а пять дней в неделю.

По словам Форбс, такое развитие событий на севере и северо-востоке Шотландии оказало «непропорционально большое» влияние на местную экономику. Воздействие американских тарифов на отрасль, являющуюся одним из крупнейших работодателей Шотландии, она назвала катастрофическим.

Ранее Трамп рассказал, что возглавляемые им США после введения пошлин на импорт являются богатейшей страной в мире — американцы теперь «получают сотни миллиардов долларов», и за год сумма превысит триллион долларов.

