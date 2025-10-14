Экономика
08:21, 14 октября 2025Экономика

Трамп назвал богатейшую страну мира

Трамп заявил, что с пошлинами США стали богатейшей страной мира
Дмитрий Воронин
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон Дональд Трамп заявил, что возглавляемые им США после введения пошлин на импорт являются богатейшей страной в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что американцы теперь «получают сотни миллиардов долларов», а некоторые из стран, с представителями которых он встретился в Египте, хотя и вынуждены платить теперь повышенные тарифы, тоже «очень богаты» и могут с этим справиться.

Ранее Трамп анонсировал, что США будут получать от импортных тарифов более триллиона долларов в год. Подчеркнув, что пошлины «только начинают приносить плоды» он оценил прибыль от их введения более чем в 200 миллиардов.

Белый дом стал вводить повышенные пошлины на импорт в апреле. Считается, что меры прежде всего направлены на торговое противостояние с Китаем. На днях Трамп вновь заговорил о резком росте пошлин на товары из этой страны. При этом в его администрации все еще допускают возможность разрядки в торговой войне с Пекином.

