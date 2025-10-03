Трамп оценил доходы США от импортных тарифов

Трамп: США будут получать от импортных тарифов более триллиона долларов в год

США будут получать от импортных тарифов более триллиона долларов в год. Так в интервью телеканалу One America News оценил доходы федерального бюджета американский президент Дональд Трамп, его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам главы государства, пошлины «только начинают приносить плоды». В то же время прибыль от их введения составляет более 200 миллиардов долларов.

На днях Трамп резко поднял тарифы на некоторые поставляемые в страну товары. Он анонсировал введение с 1 октября 50-процентной пошлины на импортную гарнитуру для ванной и кухни, а также 30-процентной — на мягкую мебель. Также тарифы в 100 процентов коснутся лекарств, если у их компании-производителя нет завода в США. Наконец, обложат дополнительными сборами поставки грузовых автомобилей. Ставка пошлин составит 25 процентов.

Вашингтон рассматривает возможность радикального пересмотра тарифов на импортные полупроводники.

Причинами таких шагов станут обеспокоенность Белого дома по поводу чрезмерной зависимости от Тайваня, который производит большую часть самых передовых микросхем в мире и риск, что этот остров может быть поглощен КНР в ближайшие годы.

