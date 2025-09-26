Трамп резко поднял тарифы на некоторые товары

Президент США Трамп поднял тарифы на импорт лекарств и мебели

Президент США Дональд Трамп резко поднял тарифы на некоторые поставляемые в страну товары. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social

Так, американский лидер анонсировал введение с 1 октября 50-процентной пошлины на импортную гарнитуру для ванной и кухни, а также 30-процентной — на мягкую мебель. Он объяснил это решение «массовым наплывом» предметов мебели из других стран.

«Это очень нечестная практика, но мы должны защитить, ради национальной безопасности и других причин, наш производственный процесс», — пояснил президент.

Также тарифы в 100 процентов коснутся лекарств, если у их компании-производителя нет завода в США. Пошлины не затронут те, кто уже начал строительство промышленных площадей в стране.

Наконец, обложат дополнительными сборами поставки грузовых автомобилей. Ставка пошлин составит 25 процентов. Ранее они действовали лишь для поставок легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей

«Таким образом, наши великие производители крупных грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних вмешательств», — написал Трамп.

В конце августа Апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины и признал их большую часть незаконными. В ответ президент заявил, что без его тарифов страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь мгновенно уничтожена.