Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:23, 26 сентября 2025Экономика

Трамп резко поднял тарифы на некоторые товары

Президент США Трамп поднял тарифы на импорт лекарств и мебели
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп резко поднял тарифы на некоторые поставляемые в страну товары. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social

Так, американский лидер анонсировал введение с 1 октября 50-процентной пошлины на импортную гарнитуру для ванной и кухни, а также 30-процентной — на мягкую мебель. Он объяснил это решение «массовым наплывом» предметов мебели из других стран.

«Это очень нечестная практика, но мы должны защитить, ради национальной безопасности и других причин, наш производственный процесс», — пояснил президент.

Также тарифы в 100 процентов коснутся лекарств, если у их компании-производителя нет завода в США. Пошлины не затронут те, кто уже начал строительство промышленных площадей в стране.

Наконец, обложат дополнительными сборами поставки грузовых автомобилей. Ставка пошлин составит 25 процентов. Ранее они действовали лишь для поставок легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей

«Таким образом, наши великие производители крупных грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних вмешательств», — написал Трамп.

В конце августа Апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины и признал их большую часть незаконными. В ответ президент заявил, что без его тарифов страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь мгновенно уничтожена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

    Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

    В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

    На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

    Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

    Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

    Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

    Малышеву напугало поведение беременной гостьи в студии программы

    Способ защиты аккумулятора iPhone оказался бесполезным

    Алкогольный подарок довел российскую чиновницу до уголовного дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости