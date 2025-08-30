В США Верховный суд признал незаконным введение Трампом большинства пошлин

Апелляционный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано, и поэтому большинство из них признаны незаконными. Об этом говорится в документе Верховного суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране», — говорится в материале.

После возвращения в Белый дом Трамп начал усиливать торговую политику. Кульминацией этого стал 2 апреля, когда он объявил о введении базовой пошлины на импорт в размере 10 процентов и повышенных «взаимных» тарифов для некоторых стран. Этот день он назвал «Днем освобождения». Однако уже через неделю повышение тарифов было приостановлено, а США начали вести торговые переговоры с рядом партнеров.

Канада наряду с Мексикой была первой атакована Дональдом Трампом в тарифной сфере. Еще до вступления в должность он заговорил о 25-процентных пошлинах и принялся публично рассуждать о том, что, войдя в состав США в качестве 51-го штата, страна бы значительно сэкономила на налогах и обороне.