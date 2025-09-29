Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 29 сентября 2025Экономика

Трамп задумался о радикальном пересмотре некоторых тарифов

Asia Financial: США захотели пересмотреть тарифы на импортные полупроводники
Кирилл Луцюк

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность радикального пересмотра тарифов на импортные полупроводники. Об этом сообщило издание Asia Financial со ссылкой на три источника.

Причинами таких шагов станут два фактора. Первый — это обеспокоенность Белого дома по поводу чрезмерной зависимости от Тайваня, который производит большую часть самых передовых микросхем в мире. В то же время есть риск, что этот остров может быть поглощен КНР в ближайшие годы, в связи с чем Вашингтон хочет заставить компании перенести большую часть производства микросхем в Соединенные Штаты.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, администрация Трампа стремится «снизить риски, связанные с Китаем», а зависимость США от Тайваня в производстве современных компьютерных чипов стала «главной точкой провала мировой экономики».

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
21 января 2025
«Президент серьезен на все сто» Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
«Президент серьезен на все сто»Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
10 января 2025

Второй фактор — это новое правило, которое потребует от производителей микросхем соотносить объемы производства микросхем в США с количеством микросхем, импортируемых их клиентами в Америку. Если они не пройдут этот тест, им придется платить 100-процентную пошлину.

В начале августа Трамп повысил торговые пошлины для Тайваня до 20 процентов. Кроме того, до 40 процентов выросли тарифы для Лаоса и Мьянмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости