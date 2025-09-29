Трамп задумался о радикальном пересмотре некоторых тарифов

Asia Financial: США захотели пересмотреть тарифы на импортные полупроводники

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность радикального пересмотра тарифов на импортные полупроводники. Об этом сообщило издание Asia Financial со ссылкой на три источника.

Причинами таких шагов станут два фактора. Первый — это обеспокоенность Белого дома по поводу чрезмерной зависимости от Тайваня, который производит большую часть самых передовых микросхем в мире. В то же время есть риск, что этот остров может быть поглощен КНР в ближайшие годы, в связи с чем Вашингтон хочет заставить компании перенести большую часть производства микросхем в Соединенные Штаты.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, администрация Трампа стремится «снизить риски, связанные с Китаем», а зависимость США от Тайваня в производстве современных компьютерных чипов стала «главной точкой провала мировой экономики».

Второй фактор — это новое правило, которое потребует от производителей микросхем соотносить объемы производства микросхем в США с количеством микросхем, импортируемых их клиентами в Америку. Если они не пройдут этот тест, им придется платить 100-процентную пошлину.

В начале августа Трамп повысил торговые пошлины для Тайваня до 20 процентов. Кроме того, до 40 процентов выросли тарифы для Лаоса и Мьянмы.