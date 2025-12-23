Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 23 декабря 2025Россия

Сын Кадырова сообщил о получении награды

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров сообщил о получении награды
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал K95

Сын главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова Ахмат сообщил о получении награды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном им в Telegram.

На фотографии Ахмат Кадыров запечатлен на фото вместе с отцом. Руководитель республики вручил Кадырову-младшему медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого Президента ЧР».

Ахмат Кадыров заявил, что награда имеет для него особую ценность, и поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку.

Ахмат Кадыров занимает должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

В начале декабря награду получил другой сын главы Чечни — Адам Кадыров. Ему вручили почетную грамоту войск Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok