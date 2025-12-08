Адаму Кадырову вручили новую награду

Глава Росгвардии Золотов вслед за Рамзаном Кадыровым наградил его сына Адама

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Виктор Золотов вслед за Рамзаном Кадыровым наградил его сына Адама. Об этом сообщил в Telegram соратник главы Чечни Магомед Даудов.

Как рассказал Даудов, Адаму Кадырову передали почетную грамоту войск Росгвардии. Формулировка, с которой сыну Кадырова вручили новую награду, не уточняется. «Эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии», — заявил Даудов. Также сегодня, 8 декабря, Даудов сообщил, что Кадырову-старшему вручили ведомственную медаль этих войск «За боевое отличие».

К 18 года Адам Кадыров уже получил высшую награду Чечни — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык», являющийся второй по значимости наградой Татарстана, медаль «Защитник Чеченской Республики» и другие. Также ему было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

Как заявлял глава Чечни, все награды были получены его сыном за конкретные достижения.