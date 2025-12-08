Реклама

17:40, 8 декабря 2025Россия

Адаму Кадырову вручили новую награду

Глава Росгвардии Золотов вслед за Рамзаном Кадыровым наградил его сына Адама
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) Виктор Золотов вслед за Рамзаном Кадыровым наградил его сына Адама. Об этом сообщил в Telegram соратник главы Чечни Магомед Даудов.

Как рассказал Даудов, Адаму Кадырову передали почетную грамоту войск Росгвардии. Формулировка, с которой сыну Кадырова вручили новую награду, не уточняется. «Эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии», — заявил Даудов. Также сегодня, 8 декабря, Даудов сообщил, что Кадырову-старшему вручили ведомственную медаль этих войск «За боевое отличие».

К 18 года Адам Кадыров уже получил высшую награду Чечни — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык», являющийся второй по значимости наградой Татарстана, медаль «Защитник Чеченской Республики» и другие. Также ему было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

Как заявлял глава Чечни, все награды были получены его сыном за конкретные достижения.

