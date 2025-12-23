Реклама

06:01, 23 декабря 2025МирЭксклюзив

Названо главное преимущество встреч Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером

Американист Дубравский: Челночная дипломатия РФ и США быстрая и менее формальна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Челночная дипломатия, которую осуществляют спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, более быстрая и менее формальная, чем взаимодействие по линии МИД РФ и Государственного департамента. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

В связи с этим подобный формат оказывается более эффективным, считает эксперт. По его словам, за формулировками о «конструктивности и продуктивности» переговоров могут скрываться действительно содержательные договоренности. В то же время встреча в Майами, прошедшая 20-21 декабря, носила скорее технический характер, добавил он.

«Это элемент челночной дипломатии, когда стороны сверяют позиции по ключевым пунктам потенциального мирного соглашения», — резюмировал американист.

Ранее политический аналитик Павел Дубравский рассказывал о подвижках, которые заметны на переговорах по Украине. По его словам, обе стороны сейчас готовы пересматривать свои позиции.

