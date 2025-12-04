Реклама

17:30, 4 декабря 2025

В России рассказали о подвижках на переговорах по Украине

Американист Дубравский: В урегулировании конфликта на Украине заметны подвижки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В настоящее время в урегулировании конфликта на Украине заметны подвижки, потому что стороны готовы пересматривать свои позиции. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

Особенно менять риторику приходится украинским властям, считает политолог. По его словам, большое влияние на них оказал коррупционный скандал. Кроме того, на обе стороны стремится давить администрация президента США Дональда Трампа, однако гораздо большее давление он также оказывает на Украину.

«России Дональд Трамп предлагает больше выгоды, а на Украину он давит сильнее, подчеркивая, что ситуация на поле боя для нее складывается неудачно», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Павел Дубравский раскрыл позицию Украины на переговорах с Россией. По его мнению, украинское руководство действует лишь тактически и не имеет четкой стратегии.

