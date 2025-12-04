Реклама

Бывший СССР
17:11, 4 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Позицию Украины на переговорах с Россией оценили

Американист Дубравский: У Украины отсутствует стратегия по переговорам с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В настоящее время у Украины отсутствует стратегия по ведению переговоров с Россией. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«У Украины отсутствует четкая стратегия, к чему она хочет прийти», — подчеркнул он.

По словам политолога, украинские власти действуют лишь тактически, ориентируясь только на ближайший период. При этом военных, финансовых и даже политических средств для реализации целей у них также нет, добавил эксперт. В отличие от Украины Россия в последние годы показывает, что у нее есть четкая и целостная стратегия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц предупредили президента Украины Владимира Зеленского о предательстве США. По их словам, американское руководство не будет отстаивать украинские интересы по территориальному вопросу.

