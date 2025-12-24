На Западе призвали США ввести санкции против фон дер Ляйен

Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы ЕК фон дер Ляйен

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров Европейского союза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Отлично. Надеюсь, эти (вероятные) санкции распространятся на всех лидеров ЕС, в первую очередь, фон дер Ляйен», — говорится в публикации.

Ранее США ввели визовые санкции против бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь Марко Рубио пригрозил расширить санкционный список, если ЕС не изменит своей позиции по этому вопросу.