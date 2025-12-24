Реклама

Мир
15:14, 24 декабря 2025Мир

На Западе призвали США ввести санкции против фон дер Ляйен

Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы ЕК фон дер Ляйен
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил надежду на введение США санкций против главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и других лидеров Европейского союза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Отлично. Надеюсь, эти (вероятные) санкции распространятся на всех лидеров ЕС, в первую очередь, фон дер Ляйен», — говорится в публикации.

Ранее США ввели визовые санкции против бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Госсекретарь Марко Рубио пригрозил расширить санкционный список, если ЕС не изменит своей позиции по этому вопросу.

