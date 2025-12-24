Реклама

Россиянина тайно похоронили в могиле с незнакомцем

В Нижнем Новгороде пенсионера тайно похоронили в могиле с незнакомцем
Майя Назарова

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Нижнем Новгороде пенсионера тайно похоронили в могиле с незнакомцем, а его квартиру переписали на чужого человека. Дочь пожилого россиянина заподозрила во всем сожительницу, сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Женщина пояснила, что у ее родителя было онкологическое заболевание. Он не мог ходить и вел с дочерью переписку.

За год до кончины пенсионер и вовсе перестал выходить на связь с дочерью. Как предположила горожанка, все из-за того, что с ним стала жить женщина. Последняя запретила пожилому человеку общаться с родственниками.

О том, что отца не стало, дочь узнала не сразу. Сожительница уведомила ее об этом, только когда похороны состоялись.

Россиянка выяснила, что у отца нет нормальной могилы. Сожительница, по ее версии, сымитировала семейное захоронение — представилась женой пенсионера, поставила на чужое надгробие данные ее отца, а после захоронила туда мужчину.

В управлении кладбища пояснили, что не заметили поддельных документов. Там также подчеркнули, что не обязаны проверять их достоверность. Как утверждает дочь пенсионера, полиция ничего незаконного в этом не увидела.

Ранее в Азове Ростовской области матери павшего бойца специальной военной операции отказали в уборке мусора на кладбище.

