В России матери бойца отказали в уборке на кладбище

В Азове матери бойца СВО отказали в уборке мусора на кладбище

В Азове Ростовской области матери павшего бойца специальной военной операции (СВО) отказали в уборке мусора на кладбище. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

По данным издания, россиянка уже обращается к представителям коммунальных служб с этой просьбой в третий раз. Женщина поделилась, что до этого в город приехал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он поручил все расчистить и пообещал поставить вокруг видеокамеры.

Тогда перепуганные коммунальщики вывезли с аллеи больше трех кубов мусора, однако на остальной территории кладбища уборку не проводили.

Мать военнослужащего призвала губернатора вновь повлиять на разрешение проблемы.

До этого сообщалось, что в Свердловской области матери бойца спецоперации разрешили вскрыть цинковый гроб с телом сына.

Россиянка подчеркнула, что теперь ждет результатов генетической экспертизы.