В России матери бойца отказали в уборке на кладбище

В Азове Ростовской области матери павшего бойца специальной военной операции (СВО) отказали в уборке мусора на кладбище. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.
По данным издания, россиянка уже обращается к представителям коммунальных служб с этой просьбой в третий раз. Женщина поделилась, что до этого в город приехал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он поручил все расчистить и пообещал поставить вокруг видеокамеры.
Тогда перепуганные коммунальщики вывезли с аллеи больше трех кубов мусора, однако на остальной территории кладбища уборку не проводили.
Мать военнослужащего призвала губернатора вновь повлиять на разрешение проблемы.
До этого сообщалось, что в Свердловской области матери бойца спецоперации разрешили вскрыть цинковый гроб с телом сына.
Россиянка подчеркнула, что теперь ждет результатов генетической экспертизы.