08:33, 25 декабря 2025Мир

Насри победил Насралла

Fox News: Насри победил Насралла с помощью Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonel Estrada / Reuters

Лидер Национальной партии Гондураса Насри Асфура одержал победу на президентских выборах в центральноамериканской стране в 2025 году, победив кандидата от Либеральной партии Сальвадора Насралла. Об этом сообщает Fox News.

Согласно оглашенным результатам, Асфура одержала победу при 40,3 процента против 39,5 процента. Уточняется, что процесс подсчета голосов задержали на несколько дней из-за технических неполадок и заявлений других кандидатов о фальсификации результатов.

Как отмечает телеканал, победа Асфура положила конец поляризованной предвыборной кампании, одним из определяющих моментов которой стало одобрение его кандидатуры со стороны президента США Дональда Трампа.

«Если он [Асфура] не победит, Соединенные Штаты не будут тратить деньги впустую», — комментировал американский лидер выборы в Гондурасе в ноябре 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что Гондурас ждет «адская расплата». По его мнению, такое развитие событий произойдет, если местный избирком не завершит прерванный процесс подсчета голосов на выборах.

