05:08, 25 декабря 2025Россия

Ряду водителей напомнили о необходимости срочно заменить права

В МВД призвали срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В пресс-службе МВД рассказали, каким россиянам следует срочно заменить права. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В МВД призвали водителей срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год. Согласно пункту 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53 действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в силу вступит закон, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции получат новое основание для лишения граждан водительских прав. Об этом напомнил почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

