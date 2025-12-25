Ряду водителей напомнили о необходимости срочно заменить права

В МВД призвали срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год

В пресс-службе МВД рассказали, каким россиянам следует срочно заменить права. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В МВД призвали водителей срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год. Согласно пункту 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53 действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в силу вступит закон, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции получат новое основание для лишения граждан водительских прав. Об этом напомнил почетный адвокат России Леонид Ольшанский.