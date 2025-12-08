Реклама

Экономика
16:17, 8 декабря 2025Экономика

Россиян начнут лишать водительских прав при одном условии

Ольшанский: Россиян начнут лишать водительских прав на основании медосмотра
Светлана Ходос

Фото: Suthida Phensri / Shutterstock / Fotodom

С 1 марта 2027 года в силу вступит закон, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции получат новое основание для лишения граждан водительских прав. Как пояснил почетный адвокат России Леонид Ольшанский, аннулировать документ будут в случаях, когда во время медосмотра у водителей будут выявлены медицинские противопоказания. Об этом сообщает ТАСС.

«Аннулировать права можно, если поступили сведения в ГАИ о том, что у человека выявлен диагноз, противоречащий медпоказателям. Например, очень сильная близорукость, или был человек нормальный, а ему пишут психиатры — шизофрения. Вот в этом случае можно права аннулировать или приостановить», — отметил юрист.

При этом эксперт подчеркнул, что после прохождения лечения водительские права гражданину обязаны вернуть.

Новые правила вступят в силу в 2027 году. Водителя могут отправить на внеочередной медосмотр во время диспансеризации, а пройти его нужно в течение трех месяцев. Соответствующий закон во втором и третьем чтении был принят летом 2025 года.

