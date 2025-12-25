«Тропический Трамп» из тюрьмы придумал способ потеснить конкурента

Bloomberg: Экс-президент Бразилии Болсонару из тюрьмы решил сместить оппонента

Отбывающий тюремный срок бывший президент Бразилии Жаир Болсонару решил сместить главного политического оппонента с помощью своей семьи. Об этом пишет Bloomberg.

«Не имея возможности баллотироваться самостоятельно, он поручил своему старшему сыну сенатору Флавио Болсонару задачу противостоять правящему левому президенту Луису Инасио Луле да Силве», — уточняет агентство.

Экс-президент сейчас находится в тюрьме по решению Верховного суда страны, признавшего его виновным в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года, также напоминает издание. Политика приговорили к 27 годам тюрьмы.

Болсонару-старший прославился своим эпатажным поведением и противоречивыми заявлениями, а также поддержкой действующего американского лидера Дональда Трампа. За это СМИ его окрестили «тропическим Трампом». Сам Трамп отказался поддержать Болсонару, когда того посадили.