Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 25 декабря 2025Мир

«Тропический Трамп» из тюрьмы придумал способ потеснить конкурента

Bloomberg: Экс-президент Бразилии Болсонару из тюрьмы решил сместить оппонента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Отбывающий тюремный срок бывший президент Бразилии Жаир Болсонару решил сместить главного политического оппонента с помощью своей семьи. Об этом пишет Bloomberg.

«Не имея возможности баллотироваться самостоятельно, он поручил своему старшему сыну сенатору Флавио Болсонару задачу противостоять правящему левому президенту Луису Инасио Луле да Силве», — уточняет агентство.

Экс-президент сейчас находится в тюрьме по решению Верховного суда страны, признавшего его виновным в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года, также напоминает издание. Политика приговорили к 27 годам тюрьмы.

Болсонару-старший прославился своим эпатажным поведением и противоречивыми заявлениями, а также поддержкой действующего американского лидера Дональда Трампа. За это СМИ его окрестили «тропическим Трампом». Сам Трамп отказался поддержать Болсонару, когда того посадили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали одну несостыковку в мирном плане Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    В РФС раскрыли негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

    Решивших сэкономить в праздники на алкоголе россиян предупредили о реальной угрозе жизни

    Российский город остался без тепла в 33-градусный мороз

    Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

    В сети начали продавать косметику для пятой точки

    Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

    Akmal' женился в мечети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok