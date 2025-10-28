Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

Трамп: Экс-лидер Бразилии Болсонару проиграл борьбу за амнистию

Президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей поддержки экс-лидера Жаира Болсонару Бразилии, которого в сентябре суд республики приговорил к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Уточняется, что Трамп не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с политическими неудачниками.

По мнению американского лидера, бывший бразильский глава «проиграл борьбу за амнистию», а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва «имеет все шансы на переизбрание» в октябре 2026 года.