Бывший СССР
20:21, 25 декабря 2025Бывший СССР

В МИД назвали одну несостыковку в мирном плане Зеленского

Мирошник: Киев не сможет самостоятельно содержать армию в 800 тысяч человек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Киев не сможет самостоятельно содержать армию в 800 тысяч человек, как указано в мирном плане президента Украины Владимира Зеленского, а значит, ее будет содержать кто-то другой, что противоречит пункту о суверенитете Украины из того же документа. На такую несостыковку обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Зеленский говорит, что вот [для Украины] обязателен суверенитет. И в этом суверенитете, говорит, армия должна быть обязательно 800 тысяч человек. Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — отметил он.

По мнению дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ), как и сама страна, будут находиться на содержании у других стран, которые будут пользоваться ею, чтобы наносить удары по России.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. В их числе предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех» и проведение выборов в стране.

